Режиссер «Счастливы вместе» высказался о продолжении сериала

Режиссер «Счастливы вместе» Георгий Дронов заявил в беседе с News.ru, что рад возвращению ситкома на экраны.

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Дронов признался, ему уже предложили стать режиссером проекта, однако он не уверен, что сможет. Артист уточнил, что у него очень плотный график на осень, когда будут проходить съемки проекта.

«Возможно, что у нас и совпадет. Могу сказать точно, что стоит ожидать новых резких сюжетных поворотов, это делается как для зрителей, так и для актеров, которые принимали участие в съемках. Так что с удовольствием будем ждать возвращения сериала», — поделился режиссер.

5 июля стало известно, что выйдет продолжение ситкома «Счастливы вместе». Новый сериал про семью Букиных будет называться «Букины». К своим ролям вернутся — Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Производством проекта займется кинокомпания братьев Андреасян.