Лучшие сериалы про апокалипсис и выживание

В размеренной жизни современного человека нет ничего плохого, это прекрасно, когда можно планировать и знать, чем займешься в любой момент времени. А когда захочется эмоций и экстрима, можно включить сериал.

© Кадр из сериала "Революция"

«Рамблер» предлагает подборку лучших сериалов про апокалипсис и выживание.

Видео дня

1. Революция

Когда вышел: 2012–2014

Страна: США, годы.

Жанр: фантастика, драма

Население планеты столкнулось с новым вызовом – нужно научиться выживать без электричества и привычных технологий, которые без него невозможны. Главные события разворачиваются вокруг Майлз Мэтисон и его дочери Чарли, которые смогут восстановить и наладить энергоснабжение. Второй сезон не слишком понравился зрителям, и в конце концов проект закрыли.

2. Зоо-апокалипсис

Когда вышел: 2015–2017 годы

Страна: США

Жанр: драма, триллер

Кадр из сериала "Зоо-апокалипсис"

Африканские животные вдруг начали странно себя вести. На это обратил внимание зоолог Джексон Оз. Казалось, они объединяются и действуют не инстинктивно, а обдуманно. И вскоре начинают нападать на людей. Ученому предстоит собрать команду единомышленников и выяснить, в чем причина такого поведения зверей.

3. Нация Z

Когда вышел: 2014–2018

Страна: США

Жанр: ужасы, комедия

Кадр из сериала "Нация Z"

Большая часть населения США оказывается заражена вирусом зомби. Вся надежда на человека, у которого иммунитет к этому вирусу. Его со всеми мерами предосторожности нужно перевезти из одной части страны в другую. Но по дороге придется столкнуться с массой опасностей и неприятностей. Кстати, характер у этого товарища тоже неприятный. Изначально сериал был задуман как пародия на «Ходячих мертвецов», но зрители оценили и сериала хватило на несколько сезонов.

4. Выжившие

Когда вышел: 2021

Страна: Россия

Жанр: фантастика, триллер, драма

Человеческая цивилизация разрушена страшным вирусом. Люди засыпают и через несколько часов умирают, если их никто не сможет разбудить. Люди ходят в поисках еды и воды, и готовы с оружием в руках бороться за добычу.

5. Сотня

Когда вышел: 2014–2020

Страны: США, Канада

Жанр: фантастика, драма

После уничтожения человеческой цивилизации в ходе атомной войны, на планете не осталось никого. Выжить смогли лишь те немногие, которые оказались на космическом корабле, летающем по орбите вокруг Земли. Через 97 лет после катастрофы было решено проверить – пригодна для жизни планета или все еще опасна. Для этого на Землю отправили юных преступников.

6. 12 обезьян

Когда вышел: 2015–2018 годы

Страна: США

Жанр: фантастика, драма, триллер

Многие помнят знаменитый фильм с Брюсом Уиллисом в главной роли. Этот сериал основан на фильме, но сюжет в процессе развивается и усложняется. В 2015 году на планете случилась эпидемия смертельного вируса, спастись от него можно было только под землей. В середине XXI века технологии позволили отправить в прошлое заключенного Джеймса Коула, задача которого – разыскать нулевого пациента, чтобы эпидемия не началась.

7. Иерихон

Когда вышел: 2006–2008

Страна: США

Жанр: фантастика, драма

Кадр из сериала "Иерихон"

И снова ядерный взрыв, на этот раз человечеству не пришлось улетать в космос. Действие разворачивается в небольшом городке Иерихон, который оказывается в полной изоляции. Жители города не знают, остался ли кто-то в живых на планете.

8. Ходячие мертвецы

Когда вышел: 2010–2022

Страна: США

Жанр: ужасы, драма

Кадр из сериала "Ходячие мертвецы"

Популярнейший сериал, в основе которого серия комиксов. Группа людей пытается выжить, когда вокруг происходит самый настоящий зомби-апокалипсис. Правда опасность не всегда исходит от зомби, люди могут быть не менее опасными в таких обстоятельствах.

9. Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами

Когда вышел: 2021

Страна: фантастика, драма, приключения

Жанр: ужасы, драма

Кадр из сериала "Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами"