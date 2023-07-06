Российские ситкомы 2000-х, которые можно пересматривать вечно

Ситкомы стали популярны не только за рубежом, но и в России. В период 2000-х появилось множество комедийных сериалов, которые зрители и сейчас вспоминают с любовью.

© Кадр из сериала "Счастливы вместе"

"Рамблер" делится подборкой отечественных ситкомов, которые не устаревают.

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"Счастливы вместе" (2006-2013)

В центре сюжета — семья Букиных из Екатеринбурга. Их сложно назвать успешными. Глава семейства Гена работает в обувном магазине, обожает пить пиво и жаловаться на жизнь. Его жена Даша — домохозяйка, которая вечно тратит деньги мужа на всякий хлам. Дочь Света — красивая, но крайне глупая блондинка, а умному сыну Роме абсолютно не везет с девушками.

«Счастливы вместе» были официальной адаптацией американского ситкома «Женаты и с детьми». Последняя серия вышла в 2013 году, однако спустя 10 лет на ТНТ объявили, что планируют выпустить продолжение ситкома под названием "Букины".

"Папины дочки" (2007-2013)

Кадр из сериала "Папины дочки"

Ситком повествует о психотерапевте Сергее Васнецове, чья жена бросила его ради хоккеиста. Однако главный герой остался не один, а с пятью дочерьми: красавицей Машей, готкой Дашей, спортсменкой Женей, отличницей Галиной Сергеевной и творческой Пуговкой. Пусть Васнецовы ссорятся, они в любой момент готовы объединиться, чтобы выручить друг друга из передряг.

"Папины дочки" — полностью оригинальный российский проект, а не ремейк. В конце 2023 года выйдет продолжение сериала, где появятся отец семейства и некоторые из взрослых дочек.

"Моя прекрасная няня" (2004-2008)

Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"

Виктория Прутковская переехала из Мариуполя в Москву. Она работает в магазине одежды у своего возлюбленного Антона и ожидает, когда же молодой человек наконец позовет ее замуж. Однако, к удивлению Вики, никакой свадьбы в планах Антона не было изначально. Он не только бросает главную героиню, но и увольняет ее из магазина. Все могло быть потеряно, если бы Вика случайно не забрела в дом известного продюсера Виктора Шаталина, который срочно искал няню для своих детей...

Сериал снят по мотивам американского проекта девяностых "Няня", однако сценарий седьмого сезона во многом оказался оригинален.

"Универ" (2008-2011)

Кадр из сериала "Универ"

Сериал рассказывает о жизни пяти студентов, которые проживают в одном общежитии. Они не только делят общие кухню, туалет, ванную, но и целыми днями попадают в неприятности. Из-за многочисленных передряг герои часто ссорятся, однако сбежать друг от друга у них все равно не выходит — общежитие объединяет.