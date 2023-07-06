Сериал Валерии Гай Германики представят на фестивале в Берлине

В программу VII Берлинского международного фестиваля (Berlin International TV Series Festival) включили сериал режиссера Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие». Кроме того, в отдельной номинации за награду посоревнуется российский сериал «Почка». Об этом стало известно в четверг, 6 июля.

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Уточняется, что психологическая драма «Обоюдное согласие» будет представлена в номинации Best Drama Series. По сюжету сериала главная героиня, учительница, которую сыграла Светлана Иванова, пишет заявление об изнасиловании. В список подозреваемых в совершении преступления попадают ее друзья.