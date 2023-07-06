Российские сериалы попали на Берлинский фестиваль

Российские сериалы «Обоюдное согласие» и «Почка» вошли в официальную программу 7-го Берлинского международного фестиваля сериалов (Berlin International TV Series Festival), который пройдет в столице Германии с 10 по 15 июля. Об этом говорится в пресс-релизе онлайн-кинотеатра Kion, поступившем в «Газету.Ru».

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Отмечается, что психологическая драма Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие» со Светланой Ивановой в главный роли будет представлена в конкурсной программе и будет претендовать на награду в категории «Лучший драматический сериал» (Best Drama Series), тогда как драмеди Марии Шульгиной «Почка» с Любовью Аксеновой попала во внеконкурсную программу «Истории страсти» (Passion Stories).

Сюжет «Обоюдного согласия» посвящен девушке, которая подверглась сексуализированному насилию на вечеринке старых друзей. «Почка» рассказывает о коррумпированной инспекторе пожарной охраны, которая пытается срочно найти здоровую почку.

Оба сериала вышли на стриминге Kion.