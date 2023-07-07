Анимационные сериалы, которые понравятся взрослым

Многие зрители уверены, что все анимационные картины созданы исключительно для детей. Это распространенный миф. На самом деле большое количество отличной анимации предназначено для взрослой аудитории. Главное — правильно сделать выбор.

© Кадр из мультсериала "Рик и Морти"

"Рамблер" подсказывает, какие анимационные сериалы наверняка придутся по вкусу взрослым зрителям.

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"Любовь, смерть и роботы" (2019-...)

Кадр из мультсериала "Любовь, смерть и роботы"

Это анимационная антология, которая состоит из множества несвязанных друг с другом коротких эпизодов. Создателям мультсериала хотелось показать, что короткометражки способны зацепить зрителей ничуть не хуже, чем долгие картины.

Над каждой серией тщательно работают команды и студии из разных стран. Все эпизоды посвящены фантастической тематике, однако сюжеты разнообразны. В этом проекте можно увидеть и победу пушистых котов над человеческой цивилизацией, и киберпанковский триллер, и гладиаторские бои с роботами.

Количество сезонов: 3

"Конь БоДжек" (2014-2020)

Кадр из мультсериала "Конь БоДжек"

Этот едкий сатирический сериал повествует о мире, в котором живут не только люди, но и антропоморфные существа. Главный герой — конь по имени БоДжек, которому пришлось столкнуться с личностным кризисом. После провала в шоу-бизнесе он беспрестанно глушит душевную боль алкоголем и запрещенными веществами. На протяжении всего мультсериала БоДжек пытается выбраться из тех проблем, которые он сам себе устроил, и разобраться в собственных желаниях.

Сериал является отличной пародией на индустрию шоу-бизнеса и современные тенденции.

Количество сезонов: 6

"Рик и Морти" (2013-...)

Кадр из мультсериала "Рик и Морти"

Мультсериал рассказывает о школьнике по имени Морти, который является самым обычным мальчиком. А вот его дедушку Рика сложно назвать простым мужчиной. Рик — гениальный ученый, алкоголик и социопат, который вечно втягивает внука во всякие безумства. Он может в любой момент схватить Морти и отправиться вместе с ним исследовать разные уголки Вселенной.

Мультсериал отличает абсолютно абсурдный и сюрреалистический юмор. При этом в "Рике и Морти" также отлично показываются взаимоотношения внутри семьи.