Сериал про российский геймдев получил гран-при фестиваля Original+Doc

Сериал «История российских компьютерных игр» получил гран-при фестиваля Original+Doc. Об этом сообщается в Института развития интернета (ИРИ).

© Lenta.ru

В институте проект назвали сериалом «о том, как русский геймдев повлиял на весь мир». Кроме того, «История российских компьютерных игр» была признана «Самым ожидаемым документальным проектом», а также получила диплом жюри СМИ «за новую главу легенды о 90-х», отмечается в сообщении.

Сериал был показан на фестивале 7 июля. Проект рассказывает о том, как создавались отечественные игры, ставшие международными хитами.