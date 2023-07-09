Дорама стала первой в топе неанглоязычных сериалов Netflix

Дорама "Король земли" стала первой в топе неанглоязычных сериалов Netflix
Дорама "Король земли", которая вышла на Netflix в начале июля, стала самым просматриваемым неанглоязычным сериалом на площадке. Это следует из данных онлайн-кинотеатра.
За первую неделю зрители посвятили сериалу 24,5 миллиона часов. В рейтинге Южной Кореи проект также лидирует.
"Короля земли" можно посмотреть в оригинальной и английской озвучке, а также с субтитрами на разных языках. В сериале речь идет о романтических отношениях между наследником корпорации и девушкой, которая работает в отеле на рядовой должности.
Ранее "Рамблер" предлагал сериалы, которые позволят познакомиться с корейским кино.
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