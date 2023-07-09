Дорама стала первой в топе неанглоязычных сериалов Netflix

Дорама "Король земли", которая вышла на Netflix в начале июля, стала самым просматриваемым неанглоязычным сериалом на площадке. Это следует из данных онлайн-кинотеатра.

"Короля земли" можно посмотреть в оригинальной и английской озвучке, а также с субтитрами на разных языках. В сериале речь идет о романтических отношениях между наследником корпорации и девушкой, которая работает в отеле на рядовой должности.