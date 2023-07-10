Стала известна дата премьеры сериала о маньяке-душителе

Премьера сериала «Замаячный» выйдет 1 августа в онлайн-кинотеатре KION. Об этом «Газете.Ru» сообщили представители стриминга.
Сериал снят по мотивам романа Ильи Бушмина «Ничейная земля». Режиссер проекта — Андрей Либенсон.
В ролях — Алексей Бардуков, Татьяна Чердынцева, Кирилл Жандаров, Дмитрий Поднозов, Александр Саюталин, Екатерина Шумакова, Ольга Онищенко, Геннадий Алимпиев, Александр Шпынев, Вероника Голина, Влада Литвинко, Александр Семенов, Руслан Барабанов, Артем Цыпин, Александр Дробитько, Галина Мочалов, Игорь Грабузов.
По сюжету следовательница по особо важным делам Екатерина расследует дело маньяка-душителя, который держал в страхе поселок Замаячный. Преступник вернулся к убийствам спустя 11 лет. Тогда одной из жертв маньяка стала родная сестра Екатерины — Валентина.
Во время расследования героиня встретила друга детства Сергея, чью невесту маньяк убил 11 лет назад. Вместе они берутся за дело, чтобы разобраться с прошлым, которое их не отпускало.
«Катя заботится о больной матери, имеет психологические проблемы, связанные с травмой из прошлого. Пытается стать нормальной, избавиться от страхов и стать счастливой. С Катей нас объединяет, как мне кажется, стремление к справедливости, борьба со своими страхами, твердость в убеждениях и желание сделать этот мир лучше», — рассказала актриса Татьяна Чердынцева.