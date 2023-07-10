Стала известна дата премьеры сериала о маньяке-душителе

«Катя заботится о больной матери, имеет психологические проблемы, связанные с травмой из прошлого. Пытается стать нормальной, избавиться от страхов и стать счастливой. С Катей нас объединяет, как мне кажется, стремление к справедливости, борьба со своими страхами, твердость в убеждениях и желание сделать этот мир лучше», — рассказала актриса Татьяна Чердынцева.