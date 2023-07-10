Православные активисты потребовали запретить «Ведьмака» в России

Православное движение «Сорок Сороков» обратилось в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с требованием запретить показ сериала «Ведьмак» в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Причиной инициативы активистов стал поцелуй персонажей Лютика и Радовида в третьем сезоне шоу. По словам участников движения, в книге автора саги Анджея Сапковского Лютик был интересным героем и не пропагандировал ЛГБТ-движение.