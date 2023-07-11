Стало известно, кто сыграет Серкана Болата в российской версии «Постучись в мою дверь»

Актер Никита Волков, известный по роли тренера в сериале «Трудные подростки», сыграет Серкана Болата в российской адаптации турецкой мелодрамы «Постучись в мою дверь». Об этом сообщает SHOT.

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Артиста заметили на съемках проекта в московском районе Западное Дегунино. Отмечается, что героя Волкова в отечественной версии зовут Сережа.

При этом официального подтверждения от создателей проекта пока не поступало. Также неизвестно, кто сыграет Эду Йылдыз.

В конце мая «Газета.Ru» сообщала, что злодея в предстоящем сериале сыграет Максим Белбородов («За час до рассвета»). Его персонаж станет прототипом Каана Карадага, владельца крупной архитектурной компании в оригинальном шоу. Лучших подруг главной героини сыграют актрисы Александра Тулинова, Екатерина Шумакова и Юлия Серина.

17 мая стало известно, что в Москве стартовали съемки сериала «Постучись в мою дверь». Производством проекта занялись компания «Медиаслово» в партнерстве с АО «Газпром-Медиа Холдинг» и онлайн-кинотеатром Okko. Российскую версию покажут в эфире телеканала ТНТ и на платформах онлайн-кинотеатров Premier и Okko.