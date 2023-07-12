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Появились фотографии со съемок второго сезона «Дома дракона»

Портал Redanian Intelligence опубликовал ряд эксклюзивных фотографий со съёмочной площадки сериала «Дом дракона» от телеканала HBO.

Появились фотографии со съемок второго сезона «Дома дракона»
© Чемпионат.com

В объектив камеры попали экипированные воины, метательные орудия, а также куклы трупов людей и лошадей — судя по всему, в одной из серий зрителей ждёт эпичное сражение. Также сайт запостил фото крепости и подготовки какой-то сцены на берегу моря.

Чемпионат.com
Чемпионат.com
Чемпионат.com
Чемпионат.com

Первый сезон «Дома Дракона» вышел в августе 2022 года. Это приквел к популярному сериалу «Игра престолов», рассказывающий о начале конца Дома Таргариенов — действие «Дома Драконов» происходит более чем за полтора столетия до оригинального шоу.

Ранее шоураннер сериала упомянул, что события второго сезона развернутся сразу после окончания первого.

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