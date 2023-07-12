Объявлена дата премьеры второго сезона сериала "Контакт"

Продолжение сериала "Контакт", рассказывающего о сложных отношениях бывшего опера с дочерью-подростком, выйдет в онлайн-кинотеатре Premier 24 августа 2023 года.

Сегодня также были представлены тизер-постер и тизер-трейлер продолжения сериала. По сюжету после насыщенных событий первого сезона герой Павла Майкова - Глеб Барнашов - продолжает попытки достучаться до своей дочери Юли (Ирина Паутова). Смогут ли отец и дочь прийти к согласию, почему Юля пошла на кардинальные изменения внешности и с кем из своих женщин в итоге останется Барнашов, зрители узнают уже в следующем месяце.

Напомним, что в первом сезоне сериала "Контакт" Глеб пытался наладить связь с дочерью с помощью гаджетов и соцсетей. Эта проблема перешла и во второй сезон, поэтому на постере они пытаются одновременно дозвониться друг другу, но не могут... Еще один из символов второго сезона - детская карусель, являющая собой круговорот проблем и значимых событий в жизни главных героев.

"В первом сезоне мы хотели сказать зрителям: чтобы найти контакт со своими детьми или родителями, нужно встать на сторону другого человека, другого поколения. Главная идея второго сезона - надо прежде всего разобраться в себе. Пока ты не найдешь контакт с самим собой, ты не найдешь контакт со своими близкими", - говорит Максим Паршин, креативный продюсер и соавтор сценария.

"Лично для меня весь сезон получился очень человечным, семейным и про огромную любовь. Юля осознала ценность семьи, начала принимать взрослые решения и понимать, что у любого действия есть последствия. Как мне кажется, она начала раскрываться, открыто говорить о том, что ее волнует", - добавляет Ирина Паутова.

Режиссером продолжения выступил Нурбек Эген ("Переговорщик", "Алиби", "Порт" и др.), оператором - Антон Пай (для него это сериальный дебют).