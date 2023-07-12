Премьера сериала «Макс и Гусь» состоится 20 июля

В Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») состоится 20 июля эксклюзивная премьера сериала «Макс и Гусь» (18+). Об этом порталу FBM.RU поведала пресс-служба сервиса.

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Комедийный сериал с Никитой Кологривым и Владимиром Карпуком в главных ролях снимали компании «Вселенная Кино» и «Ящер Пикчерс». Он является спин-оффом успешного комедийного сериала «Зема 3» (18+).

В ленте «Зёма 3. Новогодний замес» Макс был юным и немного наивным парнем, у которого, кроме амбиций и верного друга Гуся, ничего и никого нет. Но в картине «Макс и Гусь» будет показано, как Макс достиг таких криминальных высот, как он стал беспринципным «негодяем», который контролирует наркотрафик, клубы и подпольные казино Пензы.

Но чем дальше заходят Макс и Гусь, тем сложнее становится дилемма – идти дальше этим путем или нет. Ведь вместе с большими деньгами, которые у них появляются, парни переходят невидимую внутреннюю черту, за которой начинается настоящее зло.