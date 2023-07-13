Ортега высказалась о номинации на «Эмми» за роль Уэнсдей

Американская телевизионная академия объявила, кто номинирован на премию "Эмми-2023". В числе претендентов на награду сериал "Уэнсдей" и исполнительница главной роли Дженна Ортега.

© Кадр из сериала "Уэнсдей"

20-летняя актриса назвала номинацию честью и поблагодарила коллег, которые вместе с ней создавали сериал:

"Большое спасибо, что я могу разделить эту ношу вместе с ними".

Награды за достижения в кино и телевидении будут вручать 18 сентября.