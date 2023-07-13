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Лучшие скандинавские сериалы, которые стоит посмотреть

Скандинавский стиль может быть не только в интерьере, но и в любой другой сфере искусства, например, кинематографе. А значит скандинавские сериалы совершенно точно обладают особыми признаками, за что их любят зрители всего мира.

Лучшие скандинавские сериалы, которые стоит посмотреть
© Кадр из сериала "Мост"

«Рамблер» предлагает подборку скандинавских сериалов для тех, кто хочет расширить свой сериальный кругозор.

Видео дня

Мост

  • Год выпуска: 2011–2018 годы
  • Страна: Швеция, Дания, Германия
  • Жанр: детектив, криминал, триллер

Человеческое тело случайно находят на Эресуннском мосту, который соединяет Швецию и Данию. Ведомства обеих стран начинают расследование, и обе стороны приходят к тому, что дело не просто уголовное, но и политическое. Сериал стал таким популярным, что во многих странах решили переснять собственную версию с общим сюжетом – убийство на границе.

Стыд

  • Год выпуска: 2015–2017 годы
  • Страна: Норвегия
  • Жанр: драма, мелодрама
Кадр из сериала "Стыд"

Пять подружек учатся в старшей школе и сталкиваются с типичными проблемами: первая любовь, первое предательство, конфликты с родителями. Создатели сериала придумали завели героиням аккаунты в соцсетях, чтобы быть ближе к зрителям. А в некоторых странах решили также снять собственные версии.

Заключенные

  • Год выпуска: 2017
  • Страна: Исландия
  • Жанр: драма
Кадр из сериала "Заключенные"

Богатая девушка, дочь бизнесмена и политика попадает за решетку. А подозревают ее в том, что она причастна к покушению на собственного отца. Он выжил, но находится в коме. В тюрьме ей приходится учиться жить по тюремным правилам, а шанс выйти появится лишь в том случае, если она откроет страшную семейную тайну.

Тайны Сильверхейда

  • Год выпуска: 2015–2017
  • Страна: Швеция, Финляндия, Великобритания, Норвегия
  • Жанр: фэнтези, триллер, драма
Кадр из сериала "Тайны Сильверхейда"

Ева потеряла дочь. Девочка просто заблудилась в лесу, найти ее не смогли. Семь лет спустя Ева вернулась сюда, чтобы найти отца, и узнала о том, что здесь же пропал мальчик. Вместе с полицией бесстрашная женщина приступает к расследованию запутанного дела.

Валькирия

  • Год выпуска: 2017 год
  • Страна: Норвегия
  • Жанр: триллер, драма
Кадр из сериала "Валькирия"

Врач по имени Райвен пытается найти способ лечения для жены, которая впала в кому. Ради этого он работает в жутких условиях – лечит преступников в нелегальной клинике, расположенной на заброшенной станции метро.

Наследие

  • Год выпуска: 2014–2017
  • Страна: Дания
  • Жанр: драма
Кадр из сериала "Наследие"

Дети умершей художницы Вероники Гроннегард приезжают на остров Фюн, где будет оглашено ее завещание. На кону – целое поместье. Но все четверо вдруг узнают, что наследство получит дочь, которая с собственной матерью не была знакома. Девушка по имени Сигне радуется тому, что нашла своих родных, а вот братья и сестры думают только о том, как поделить наследство.

Прилив

  • Год выпуска: 2016 2018
  • Страна: Швеция, Германия, Бельгия
  • Жанр: детектив, драма
Кадр из сериала "Прилив"

Очень красиво запутанный сериал. Оливия учится в полицейской академии и занимается расследованием дела, над которым 25 лет назад занимался ее ныне покойный отец. Беременную девушку убили страшным способом – заживо закопали в песок на пляже, где она погибла, когда начался прилив. Оливия смогла разыскать следователя, который также вел это дело, но тот успел стать бездомным и не горит желанием вспоминать прошлое. Одновременно начинаются жестокие убийства бездомных людей.

Валландер

  • Год выпуска: 2005–2013
  • Страна: Швеция, Германия, Дания, Норвегия, Финляндия
  • Жанр: детектив, драма, триллер
Кадр из сериала "Валландер"

Комиссар полиции Курт Валландер берется за самые запутанные дела. Но методы он использует подчас не самые законные. Сериал снят по книгам Хеннинга Манкеля о комиссаре Валландеру. Детективы популярны в разных странах мира, поэтому существует как минимум еще два сериала про того же героя.

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