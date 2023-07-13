Лучшие скандинавские сериалы, которые стоит посмотреть

Скандинавский стиль может быть не только в интерьере, но и в любой другой сфере искусства, например, кинематографе. А значит скандинавские сериалы совершенно точно обладают особыми признаками, за что их любят зрители всего мира.

© Кадр из сериала "Мост"

«Рамблер» предлагает подборку скандинавских сериалов для тех, кто хочет расширить свой сериальный кругозор.

Видео дня

Мост

Год выпуска: 2011–2018 годы

Страна: Швеция, Дания, Германия

Жанр: детектив, криминал, триллер

Человеческое тело случайно находят на Эресуннском мосту, который соединяет Швецию и Данию. Ведомства обеих стран начинают расследование, и обе стороны приходят к тому, что дело не просто уголовное, но и политическое. Сериал стал таким популярным, что во многих странах решили переснять собственную версию с общим сюжетом – убийство на границе.

Стыд

Год выпуска: 2015–2017 годы

Страна: Норвегия

Жанр: драма, мелодрама

Пять подружек учатся в старшей школе и сталкиваются с типичными проблемами: первая любовь, первое предательство, конфликты с родителями. Создатели сериала придумали завели героиням аккаунты в соцсетях, чтобы быть ближе к зрителям. А в некоторых странах решили также снять собственные версии.

Заключенные

Год выпуска: 2017

Страна: Исландия

Жанр: драма

Кадр из сериала "Заключенные"

Богатая девушка, дочь бизнесмена и политика попадает за решетку. А подозревают ее в том, что она причастна к покушению на собственного отца. Он выжил, но находится в коме. В тюрьме ей приходится учиться жить по тюремным правилам, а шанс выйти появится лишь в том случае, если она откроет страшную семейную тайну.

Тайны Сильверхейда

Год выпуска: 2015–2017

Страна: Швеция, Финляндия, Великобритания, Норвегия

Жанр: фэнтези, триллер, драма

Кадр из сериала "Тайны Сильверхейда"

Ева потеряла дочь. Девочка просто заблудилась в лесу, найти ее не смогли. Семь лет спустя Ева вернулась сюда, чтобы найти отца, и узнала о том, что здесь же пропал мальчик. Вместе с полицией бесстрашная женщина приступает к расследованию запутанного дела.

Валькирия

Год выпуска: 2017 год

Страна: Норвегия

Жанр: триллер, драма

Кадр из сериала "Валькирия"

Врач по имени Райвен пытается найти способ лечения для жены, которая впала в кому. Ради этого он работает в жутких условиях – лечит преступников в нелегальной клинике, расположенной на заброшенной станции метро.

Наследие

Год выпуска: 2014–2017

Страна: Дания

Жанр: драма

Кадр из сериала "Наследие"

Дети умершей художницы Вероники Гроннегард приезжают на остров Фюн, где будет оглашено ее завещание. На кону – целое поместье. Но все четверо вдруг узнают, что наследство получит дочь, которая с собственной матерью не была знакома. Девушка по имени Сигне радуется тому, что нашла своих родных, а вот братья и сестры думают только о том, как поделить наследство.

Прилив

Год выпуска: 2016 2018

Страна: Швеция, Германия, Бельгия

Жанр: детектив, драма

Кадр из сериала "Прилив"

Очень красиво запутанный сериал. Оливия учится в полицейской академии и занимается расследованием дела, над которым 25 лет назад занимался ее ныне покойный отец. Беременную девушку убили страшным способом – заживо закопали в песок на пляже, где она погибла, когда начался прилив. Оливия смогла разыскать следователя, который также вел это дело, но тот успел стать бездомным и не горит желанием вспоминать прошлое. Одновременно начинаются жестокие убийства бездомных людей.

Валландер

Год выпуска: 2005–2013

Страна: Швеция, Германия, Дания, Норвегия, Финляндия

Жанр: детектив, драма, триллер

Кадр из сериала "Валландер"