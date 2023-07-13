Лучшие скандинавские сериалы, которые стоит посмотреть
Скандинавский стиль может быть не только в интерьере, но и в любой другой сфере искусства, например, кинематографе. А значит скандинавские сериалы совершенно точно обладают особыми признаками, за что их любят зрители всего мира.
«Рамблер» предлагает подборку скандинавских сериалов для тех, кто хочет расширить свой сериальный кругозор.
Мост
- Год выпуска: 2011–2018 годы
- Страна: Швеция, Дания, Германия
- Жанр: детектив, криминал, триллер
Человеческое тело случайно находят на Эресуннском мосту, который соединяет Швецию и Данию. Ведомства обеих стран начинают расследование, и обе стороны приходят к тому, что дело не просто уголовное, но и политическое. Сериал стал таким популярным, что во многих странах решили переснять собственную версию с общим сюжетом – убийство на границе.
Стыд
- Год выпуска: 2015–2017 годы
- Страна: Норвегия
- Жанр: драма, мелодрама
Пять подружек учатся в старшей школе и сталкиваются с типичными проблемами: первая любовь, первое предательство, конфликты с родителями. Создатели сериала придумали завели героиням аккаунты в соцсетях, чтобы быть ближе к зрителям. А в некоторых странах решили также снять собственные версии.
Заключенные
- Год выпуска: 2017
- Страна: Исландия
- Жанр: драма
Богатая девушка, дочь бизнесмена и политика попадает за решетку. А подозревают ее в том, что она причастна к покушению на собственного отца. Он выжил, но находится в коме. В тюрьме ей приходится учиться жить по тюремным правилам, а шанс выйти появится лишь в том случае, если она откроет страшную семейную тайну.
Тайны Сильверхейда
- Год выпуска: 2015–2017
- Страна: Швеция, Финляндия, Великобритания, Норвегия
- Жанр: фэнтези, триллер, драма
Ева потеряла дочь. Девочка просто заблудилась в лесу, найти ее не смогли. Семь лет спустя Ева вернулась сюда, чтобы найти отца, и узнала о том, что здесь же пропал мальчик. Вместе с полицией бесстрашная женщина приступает к расследованию запутанного дела.
Валькирия
- Год выпуска: 2017 год
- Страна: Норвегия
- Жанр: триллер, драма
Врач по имени Райвен пытается найти способ лечения для жены, которая впала в кому. Ради этого он работает в жутких условиях – лечит преступников в нелегальной клинике, расположенной на заброшенной станции метро.
Наследие
- Год выпуска: 2014–2017
- Страна: Дания
- Жанр: драма
Дети умершей художницы Вероники Гроннегард приезжают на остров Фюн, где будет оглашено ее завещание. На кону – целое поместье. Но все четверо вдруг узнают, что наследство получит дочь, которая с собственной матерью не была знакома. Девушка по имени Сигне радуется тому, что нашла своих родных, а вот братья и сестры думают только о том, как поделить наследство.
Прилив
- Год выпуска: 2016 2018
- Страна: Швеция, Германия, Бельгия
- Жанр: детектив, драма
Очень красиво запутанный сериал. Оливия учится в полицейской академии и занимается расследованием дела, над которым 25 лет назад занимался ее ныне покойный отец. Беременную девушку убили страшным способом – заживо закопали в песок на пляже, где она погибла, когда начался прилив. Оливия смогла разыскать следователя, который также вел это дело, но тот успел стать бездомным и не горит желанием вспоминать прошлое. Одновременно начинаются жестокие убийства бездомных людей.
Валландер
- Год выпуска: 2005–2013
- Страна: Швеция, Германия, Дания, Норвегия, Финляндия
- Жанр: детектив, драма, триллер
Комиссар полиции Курт Валландер берется за самые запутанные дела. Но методы он использует подчас не самые законные. Сериал снят по книгам Хеннинга Манкеля о комиссаре Валландеру. Детективы популярны в разных странах мира, поэтому существует как минимум еще два сериала про того же героя.