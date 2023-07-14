$90.12-0.06101.20+0.52

Расписание выхода серий сериала «Библиотекарь»

Недавно стартовал сериал «Библиотекарь», который оказался популярен и высоко оценен зрителями — на «Кинопоиске» сейчас рейтинг составляет 7,6 балла из десяти. Пока вышло только несколько серий, а финал вообще в середине августа.

Расписание выхода серий сериала «Библиотекарь»
© Чемпионат.com

Для удобства мы собрали расписание выхода серий «Библиотекаря».

Эпизод и дата выхода

1-я серия – 29 июня

2-я серия – 6 июля

3-я серия – 13 июля

4-я серия – 20 июля

5-я серия – 27 июля

6-я серия – 3 августа

7-я серия – 10 августа

8-я серия – 17 августа

Где смотреть сериал онлайн

«Библиотекарь» доступен в нескольких кинотеатрах: Wink, more.tv и на «Кинопоиске».

Описание сериала «Библиотекарь»

Актёр-неудачник Алексей Вязинцев узнает, что при загадочных обстоятельствах был убит его отец. Алексей едет в Широнино, родной город отца, чтобы продать его квартиру, но вместо этого оказывается втянут в череду опасных событий. Местные жители верят, что книги давно забытого советского писателя Громова обладают магическими свойствами. Каждая из этих книг даёт конкретный эффект: Ярости, Терпения, Власти, Радости, Силы, Памяти. Тайный мир читателей книг Громова поделён на Библиотеки, которые охотятся за книгами по всей стране и готовы убивать конкурентов ради их силы. Вязинцеву предстоит стать частью одной из Библиотек, раскрыть секреты собственной семьи и отправиться на поиски самой редкой из магических книг — книги Смысла.

Главное из мира кино
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости