Расписание выхода серий сериала «Библиотекарь»
Недавно стартовал сериал «Библиотекарь», который оказался популярен и высоко оценен зрителями — на «Кинопоиске» сейчас рейтинг составляет 7,6 балла из десяти. Пока вышло только несколько серий, а финал вообще в середине августа.
Для удобства мы собрали расписание выхода серий «Библиотекаря».
Эпизод и дата выхода
1-я серия – 29 июня
2-я серия – 6 июля
3-я серия – 13 июля
4-я серия – 20 июля
5-я серия – 27 июля
6-я серия – 3 августа
7-я серия – 10 августа
8-я серия – 17 августа
Где смотреть сериал онлайн
«Библиотекарь» доступен в нескольких кинотеатрах: Wink, more.tv и на «Кинопоиске».
Описание сериала «Библиотекарь»
Актёр-неудачник Алексей Вязинцев узнает, что при загадочных обстоятельствах был убит его отец. Алексей едет в Широнино, родной город отца, чтобы продать его квартиру, но вместо этого оказывается втянут в череду опасных событий. Местные жители верят, что книги давно забытого советского писателя Громова обладают магическими свойствами. Каждая из этих книг даёт конкретный эффект: Ярости, Терпения, Власти, Радости, Силы, Памяти. Тайный мир читателей книг Громова поделён на Библиотеки, которые охотятся за книгами по всей стране и готовы убивать конкурентов ради их силы. Вязинцеву предстоит стать частью одной из Библиотек, раскрыть секреты собственной семьи и отправиться на поиски самой редкой из магических книг — книги Смысла.