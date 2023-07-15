Стала известна дата премьеры спин-оффа сериала «Ходячие мертвецы»

К главной роли в проекте вернется Норман Ридус . По сюжетной линии, Дэрил оказывается во Франции, где ему предстоит дать отпор огромным полчищам зомби. Герой проекта попытается найти обратный путь домой.

Компанию Норману Ридусу на экране составят Клеманс Поэзи, Энн Шарье, Адам Нагаитис и другие. В качестве шоураннера представлен Дэвид Забел. Оригинальный сериал «Ходячие мертвецы» стартовал в 2010 году. Он завершился в 2022-м году. Фанаты с нетерпением ждут выхода долгожданного спин-офф по мотивам популярнейшего сериала XXI века.