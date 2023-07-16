Состоится премьера многосерийной мелодрамы "Счастье не за горами"

Талантливый хирург Татьяна Крупнова (Зоя Бербер) и её братья – спортсмен-скалолаз Никита (Илья Антоненко) и семейный адвокат Александр (Александр Голубев) – долгое время не поддерживали отношения. Спустя годы они собираются в доме своей матери Натальи (Лариса Шахворостова) и отчима Ильи (Александр Самойленко), которые живут в горах, неподалеку от альпинистской базы «Вершина». Поводом для воссоединения Крупновых становится освобождение из тюрьмы отца семейства Михаила (Евгений Сидихин). Вот только тот по неизвестным причинам разрывает отношения с родственниками и бесследно исчезает. Александр отправляется на поиски отца, а тем временем у Татьяны появляется таинственный преследователь. Двум поколениям Крупновых предстоит пройти через ложь и предательства, преодолеть взаимные обиды и отчаянно защищать своих близких, чтобы, наконец, обрести родной дом и настоящую семью.