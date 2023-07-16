Премьера многосерийной мелодрамы "Счастье не за горами"
17 июля в 21:20 на телеканале "Россия" состоится премьера многосерийной мелодрамы "Счастье не за горами".
Талантливый хирург Татьяна Крупнова (Зоя Бербер) и её братья – спортсмен-скалолаз Никита (Илья Антоненко) и семейный адвокат Александр (Александр Голубев) – долгое время не поддерживали отношения. Спустя годы они собираются в доме своей матери Натальи (Лариса Шахворостова) и отчима Ильи (Александр Самойленко), которые живут в горах, неподалеку от альпинистской базы «Вершина». Поводом для воссоединения Крупновых становится освобождение из тюрьмы отца семейства Михаила (Евгений Сидихин). Вот только тот по неизвестным причинам разрывает отношения с родственниками и бесследно исчезает. Александр отправляется на поиски отца, а тем временем у Татьяны появляется таинственный преследователь. Двум поколениям Крупновых предстоит пройти через ложь и предательства, преодолеть взаимные обиды и отчаянно защищать своих близких, чтобы, наконец, обрести родной дом и настоящую семью.
Производство: Студия IV, возрастная категория 16+
Авторы сценария: Екатерина Андерсон, Григорий Зельцер
Режиссёр-постановщик: Ольга Субботина
Оператор-постановщик: Николай Смирнов
Художник-постановщик: Герман Зарянкин
Художник по костюмам: Евгения Рублина
Художник по гриму: Елена Слюсарева
Композиторы: Егор Зубков, Анатолий Зубков
В ролях: Евгений Сидихин, Лариса Шахворостова, Александр Самойленко, Александр Голубев, Зоя Бербер, Илья Антоненко, Алена Коломина, Валентин Смирнитский, Анна Якунина, Дарья Повереннова, Вера Шпак, Сергей Соцердотский, Мария Ахметзянова, Игорь Огурцов, Ева Ляпина, Алексей Инамов, Анастасия Стругачева и другие.