Съемки "Дома Дракона" продолжаются во время забастовки актеров

Протестные действия членов Гильдии киноактеров США (SAG-AFTRA) не коснулись съемочного процесса сериала HBO "Дом Дракона".

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Актерский состав шоу состоит в основном из британских актеров, которые работают по контрактам, заключенным с местным профсоюзом Equity, уточняет Variety. То есть сериалу "технически разрешено" продолжать съемки, потому что членам английского профсоюза можно не бастовать в знак солидарности с профсоюзом США.

Более того, Equity UK выпустила пояснения что актеры, присоединяющиеся к забастовке в Великобритании, "не будут иметь защиты от увольнения или судебного преследования за нарушение контракта с продюсером или исполнителем", уточняет издание. Вместо пикетов английский профсоюз планирует "поддерживать SAG-AFTRA и ее членов законными средствами".

Голливудские актеры начали забастовку 15 июля, а тремя месяцами ранее сложили перья и взялись за плакаты сценаристы.