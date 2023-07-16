Съемки "Дома Дракона" продолжаются во время забастовки актеров
Протестные действия членов Гильдии киноактеров США (SAG-AFTRA) не коснулись съемочного процесса сериала HBO "Дом Дракона".
Актерский состав шоу состоит в основном из британских актеров, которые работают по контрактам, заключенным с местным профсоюзом Equity, уточняет Variety. То есть сериалу "технически разрешено" продолжать съемки, потому что членам английского профсоюза можно не бастовать в знак солидарности с профсоюзом США.
Более того, Equity UK выпустила пояснения что актеры, присоединяющиеся к забастовке в Великобритании, "не будут иметь защиты от увольнения или судебного преследования за нарушение контракта с продюсером или исполнителем", уточняет издание. Вместо пикетов английский профсоюз планирует "поддерживать SAG-AFTRA и ее членов законными средствами".
Голливудские актеры начали забастовку 15 июля, а тремя месяцами ранее сложили перья и взялись за плакаты сценаристы.
Гильдия режиссеров США выразила им свою поддержку. Автор сценария "Барби" Ноа Бумбак пропустил премьеру фильма, выход в прокат которого широко освещается в прессе и поддерживался актерами. Звезды "Оппенгеймер" успели заскочить на премьеру в Лондоне буквально на один час и были вынуждены ретироваться. Актер и режиссер Александр Невский поддержал протестующих и перенес съемки своего вестерна "Последние герои Рио Браво" с осени на зиму.