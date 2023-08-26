5 новых российских сериалов, которые точно стоит посмотреть

Многие люди уверены, что российские сериалы — это сплошные клише и телевизионные простые истории. На самом деле отечественный кинематографи уже давно может предложить достойные замены иностранным платформам. "Рамблер" расскажет про 5 классных новых сериалов.

© Кадр из сериала "Жить жизнь"

"Жить жизнь"

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30-летняя Аня — образованная и яркая девушка. У нее состоявшаяся карьера маркетолога и большой круг друзей. Трагическая смерть мужа не сломала ее, а заставила переосмыслить свою жизнь и идти дальше. Она не спешит заводить новые отношения, а выстраивает свою жизнь свободно и независимо, пока не встречает нового избранника. Аня сталкивается с осознанной манипуляцией с его стороны и понимает, что цикличность нездоровых отношений в ее жизни не случайна. Скрыть

"Метод"

Родион Меглин — загадочная и неординарная личность, следователь высочайшего уровня, который раскрывает самые сложные убийства. Он привык работать в одиночку, не раскрывая секреты своего метода. Выпускница юрфака Есеня становится стажером Меглина. У девушки есть личные мотивы для работы с прославленным следователем — мать Есени убили, а отец скрывает важные детали произошедшего, но она не оставляет надежды выйти на след убийцы. Работа с Меглиным становится для Есени тяжелым испытанием. Профессиональные успехи и странное поведение учителя заставляют девушку задуматься: если Родион так тонко чувствует маньяков и может предсказать их действия, не является ли он сам одним из них?. Скрыть

"Обычная женщина"

У 39-летней Марины обычный маленький бизнес - цветочный магазинчик, обычная семья – муж работает хирургом, дочери учатся: младшая – в частной школе, старшая – в институте, и вполне обычные заботы. Окружающим её жизнь кажется счастливой, но за этим благополучным фасадом скрываются невероятные семейные тайны. Это история самой обычной женщины, живущей очень необычной жизнью. Скрыть

"Вертинский"

История жизни самого известного русского шансонье ХХ века начинается еще в имперской Москве, где беспечная молодость Александра Вертинского постепенно превращается в большую трагедию. На порог его дома приходит сначала Первая мировая война, следом – Гражданская война, самоубийство сестры и вынужденная эмиграция. Несмотря на обрушившиеся беды Вертинскому удается найти себя вне родного гнезда. Его любят по всему миру: Шанхай, Нью-Йорк, Берлин, Париж – где бы он ни выступал, ему обязательно будут рукоплескать все, от люмпенов до королевских особ.

Хотя некоторые события и персонажи в этом сериале вымышлены, создателям удалось главное – избежать сухого жизнеописания, от чего страдает подавляющее число биографических сериалов, и нарисовать портрет певца, прошедшего сквозь пекло 1910-х и выбравшегося из них не бессердечным циником, а по-настоящему доброжелательным и милосердным человеком.

"Раневская"

Мечты юной жительницы Таганрога Фаины Фельдман о большой театральной карьере разбиваются о крепкую стену непонимания со стороны отца. У мужчины совсем другие планы на дочь – он хочет выгодно выдать ее замуж. Нелюбовь вынуждает Фаину сбежать из родного дома и отправиться покорять театральные подмостки в Москву, где она познакомится с влиятельными представителями творческой богемы, возьмет известный уху любого отечественного обывателя псевдоним Раневская и начнет свою великую карьеру.