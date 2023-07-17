Завершились съёмки 14-го сезона «Доктора Кто»

Шоураннер 14-го сезона «Доктора Кто» Рассел Т. Дэвис в социальных сетях сообщил о том, что съёмочный процесс проекта подошёл к концу. Производство стартовало ещё в конце 2022 года, но столкнулось с проблемами, поэтому завершилось только сейчас.

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Напомним, что играть Доктора в новом сезоне будет звезда «Полового созревания» Шути Гатва. Ранее шоураннер говорил, что Гатва отлично подходит на эту роль и блестяще с ней справляется.

«Доктор Кто» вернётся в ноябре 2023 года, когда выйдут три специальных эпизода на 60-летие сериала. К роли Доктора вернётся Дэвид Теннант.