Стартовали съемки сериала "Положение вещей"
Телеканал СТС запустил в съемки восьмисерийную комедию "Положение вещей" с Никитой Панфиловым, Александрой Флоринской, Никитой Тарасовым и Марусей Климовой в главных ролях. Герой нового сериала кинокомпании RWS в результате травмы начинает говорить с предметами.
По сюжету, во время нападения грабителей в музее на Вадима (Никита Панфилов) падает тяжелая статуя. Очнувшись в госпитале, парень обнаруживает у себя удивительную способность общаться с предметами. Чтобы избавить Вадима от странных собеседников, психотерапевт (Никита Тарасов) отправляет его к хозяйке антикварного салона Инге Леонидовне (Александра Флоринская) для охраны арендованных вещей. Необычный дар поможет замкнутому парню в новой работе, решении давних проблем, а главное - в поисках любви (Маруся Климова).
"Вадим закрытый, простой и прямолинейный парень. И то, что на него свалился именно такой дар, и есть самое интересное, - говорит Никита Панфилов. - Я бы точно не хотел слышать вещи: так можно быстро сойти с ума. На мой взгляд, единственный дар, необходимый человеку, - это возможность останавливать время". В кадре герой Никиты носит кеды под классические костюмы и усы.
"Впервые в своей жизни отрастил усы, - признается актер. - Пока не узнаю себя в зеркале. Что это за человек с усами на меня смотрит?"
Если Панфилова зрители увидят с усами, то Александра Флоринская, исполняющая роль эксцентричной хозяйки салона, предстанет перед зрителями в образе героини Тильды Суинтон из фильма "Выживут только любовники". Вновом сериале СТС актриса носит кимоно, платья-халаты темно-синего и темно-красного цветов и другие винтажные вещи.
Салон героини Флоринской построили в павильоне "Мосфильма" и дополнили декорации зеркалами, торшерами, кушетками, абажурами, канделябрами XIX и XX веков.
"Перед нами стояла задача сделать салон необычным, потому что все предметы в нем аутентичные, отвечающие духу своего времени, - рассказывает ассистент художника по реквизиту Анастасия Воробьева. - В целом здесь сложный реквизит, который мы долго искали. Что-то позаимствовали у "Мосфильма", что-то купили на барахолках, а что-то пришлось собирать самим".
Кольца, перстни, колье и другие ювелирные изделия художники находили у коллекционеров. Среди украшений - колье Chanel 1993 года и Givenchy 1990 года, антикварный браслет-змейка с эмалью девятнадцатого века, подиумные клипсы шестидесятых годов прошлого века и диадема Swarovski дебютантки венского бала.
"Мы все здесь чувствуем себя первооткрывателями необычного мира вещей с их удивительными историями, - говорит продюсер Юрий Сапронов. - И только главный герой может их услышать. Сериалов с таким сюжетом я не припомню в нашем эфире, а чем необычнее проект, тем выше риски. Здорово, что канал СТС открыт для подобных экспериментов".