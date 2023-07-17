Стартовали съемки сериала "Положение вещей"

"Вадим закрытый, простой и прямолинейный парень. И то, что на него свалился именно такой дар, и есть самое интересное, - говорит Никита Панфилов. - Я бы точно не хотел слышать вещи: так можно быстро сойти с ума. На мой взгляд, единственный дар, необходимый человеку, - это возможность останавливать время". В кадре герой Никиты носит кеды под классические костюмы и усы.



"Впервые в своей жизни отрастил усы, - признается актер. - Пока не узнаю себя в зеркале. Что это за человек с усами на меня смотрит?"