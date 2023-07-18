Так ли плоха первая часть третьего сезона "Ведьмака"

Наверное, закономерно, что после выхода первых пяти серий третьего сезона "Ведьмака" обсуждают в основном не качество представленного материала, а скандалы, гремящие внутри и вокруг творческого коллектива.

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Лорен Шмидт Хиссрих и её команда сделали для этого всё возможное - и теперь пожинают гнилые плоды. После того как Netflix несколько лет назад приобрёл права на одну из самых популярных фэнтезийных серий в истории, чью популярность изрядно подкрепила раскрученная серия игр, Лорен с подопечными как будто целенаправленно шли к катастрофе, которую все мы сейчас наблюдаем. Шутка ли - третий сезон, отчаянно продвигавшийся всеми правдами и неправдами, моментально был признан худшим. А каждый новый эпизод привлекал всё меньшую аудиторию.

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Так ли плоха на самом деле первая часть третьего "Ведьмака"? Пожалуй, нет. Попытки шоураннера и соратников хоть как-то заглушить треск, всё ещё стоящий в ушах от провала второго сезона, всё же видны: налицо стремление вернуть повествование - хотя бы приблизительно - к основному тексту, заметно желание придумать оригинальные сюжетные ходы, боевые сцены довольно сочны и неплохо поставлены, в конце концов - в кои-то веки чувствуется понимание, что у сериала является главным козырем: Генри Кавилла теперь много - и он хорош как никогда. Да только…

Если говорить о последнем факторе, то он тем более раздражает фанатов, которые прекрасно помнят о том, что этот сезон станет для Генри прощальным. А ещё они прекрасно помнят - почему. По многочисленным свидетельствам инсайдеров, Кавилл, ярый поклонник книг Анджея Сапковского и серии игр компании CD Projekt RED, попросту устал от того, как "прогрессивные" сценаристы насилуют лор, а вместе с этим - и от постоянных склок с ними по этому поводу.

Масла в огонь подлили и пиарщики Netflix, сделав основой промо-кампании слоган "Да, он всё ещё играет Геральта" и сев таким образом в лужу дважды: это ведь и напоминание о том, что Кавилл скоро уйдёт, и довольно оскорбительный выпад в сторону следующего исполнителя главной роли - Лиама Хемсворта, на которого, выходит, никто особо и не рассчитывает. Кстати, на это указывают и слухи в профильных СМИ: говорят, проблему с уходом британца создатели шоу намерены решить "гениальным" финтом - смещением фокуса с Геральта на Йеннифэр. Это особенно впечатляет, учитывая, что играющая чародейку Аня Чалотра не нравится, кажется, почти никому. Да и вообще - кому нужен "Ведьмак" без, собственно, ведьмака?

В общем, дальнейшая судьба проекта выглядит безнадёжным пикированием вниз. И пока авторы пытаются выжать последнее из фигуры Кавилла, которого они сами же умудрились профукать - хотя поначалу актёр лучился энтузиазмом и явно никуда не собирался преждевременно уходить. А тут ещё и спин-оффы - один другого бестолковее, что не мешает Netflix их как ни в чём не бывало плодить и дальше.

Но вернёмся непосредственно к третьему сезону. Как уже было сказано выше, некоторых достоинств он действительно не лишён, но и их недостаточно для того, чтобы назвать новые серии каким-то качественным прорывом и безоговорочно хорошей работой - даже если отвлечься от некрасивого контекста (а это сложно).

Да, сценарий пытается держаться поближе к книгам - вот только с переменным успехом и с кучей маловнятной отсебятины. Да, некоторые повороты сюжета претендуют на неожиданность - но каждый второй отдаёт идиотизмом. Да, боевые сцены в порядке - но этого критически не хватает, чтобы оправдать бедную, а порой и просто халтурную графику. Добавьте сюда неизбывные знаки современности - вроде обаятельного дамского угодника Лютика, превратившегося в подкрашенного бисексуала, и ставшего пошлым мазохистом брутального бородача-интригана Дийкстру (у Сапковского в книгах полно всевозможных любителей извращений, но нет - этого оказалось мало). И получите очередной выпуск некогда крайне амбициозного, но теперь уже по всем признакам незадавшегося проекта, чьи демиурги, явно осознав масштабы надвигающейся катастрофы, судорожно пытаются что-то исправить. Только вот уже поздновато. Да и силёнок не хватает. Нечто подобное - но ещё более явное и стремительное - мы наблюдали в случае с "Кольцами власти".