Винкс снова изменятся: когда выйдет новый сезон?

Мультсериалу «Клуб Винкс» уже двадцать лет — это внушительный возраст. А ещё это время перемен — и это понимают как фанаты, так и создатели шоу.

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Кажется, нас ждёт очередной ребут проекта — хочется надеяться, что на этот раз дело зайдёт дальше концепт-артов, и мы всё-таки увидим новый сезон. И не так важно, будет он первым или всё-таки девятым.

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О чём речь?

Что будет с Винкс в грядущем году? Какая судьба у фандома, сумеет ли он продолжать жить так же ярко, как все эти 20 лет? Кажется, будто фей Алфеи преследуют одни неудачи — закрытие сериала от Netflix, неудача с ребутом, незавершённый спин-офф… Но студия Rainbow не сдаётся и старается придумывать новые способы удержать внимание зрителей.

Так, фанатам не раз намекали, что стоит активнее голосовать за возрождение шоу с живыми актёрами в соцсетях — за продолжение даже готовы взяться режиссёры оригинального мультсериала. Но всё не так просто — фанаты почти набрали нужное количество голосов на петиции, однако с Netflix порой бывает сложно договориться.

А вот, что говорит создатель оригинальных комиксов и мультсериала, Иджинио Страффи:

«Я бы ничего не стал менять в Винкс, я бы уделил больше внимания персонажам и истории, начиная с четвёртого сезона, следуя просьбам вещателей… и это именно то, что мы делаем в перезагрузке: сохраняем историю в гармонии с ДНК Винкс. Все ожидают большие сюрпризы, что-то действительно новое… на производство уйдет ещё около 1,5 лет, но я думаю, что новые и старые фанаты найдут этот проект интересным как с точки зрения графики, так и содержания.



В перезагрузке появится очень важный персонаж для графической части, мы еще не знаем, как это конкретно будет выглядеть, но у нас уже есть некоторые наработки.



Они являются архитекторами своей судьбы: независимой, инновационной, инклюзивной женской вселенной. Впереди нас ждёт множество новых проектов, в основе которых лежат те ценности, в которые я верю, и которые мы вместе с моей творческой командой добавили в их истории…»

В очередной раз всё непонятно, но очень интересно — всё-таки, в начале 2021 года мы все ждали, что выйдет полноценный перезапуск шоу, в котором знакомые нам феи будут выглядеть иначе, и даже разглядывали промо-изображения. Теперь же сериал «Судьба: Сага клуба Винкс» от Netflix закрыт, а нам показывают совершенно новые концепт-арты — и картинка начинает складываться.

Судя по всему, Иджинио Страффи решил сделать что-то вроде ремикса, смешав оригинальный мультсериал и экранизацию от Netflix. Это понятно по новому концепт-арту, на котором героини стали выглядеть более стильно и современно, а у Лейлы (или Аиши) добавились косички-дреды. По всей видимости, нас ждёт чуть более взрослая версия фей Винкс, чем в последних сезонах мультсериала, что не может не радовать, ведь многие фанаты шоу росли вместе с ним, а героини, наоборот, молодели.

Как вам новые образы фей? Их можно разглядывать бесконечно — наряды стали более сложными, а героини теперь по-настоящему кажутся личностями, и их можно отличить друг от друга. В костюмах девушек угадываются характерные для них черты, при этом они довольно современные. Рост, телосложение и цвет кожи фей тоже отличаются, добавляя разнообразия. А Текна, кажется, и вовсе будет наполовину роботом — в общем, будет очень интересно посмотреть, какими они будут в новом сезоне.