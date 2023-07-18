В Москве стартовали съемки сериала «Неверные»
Актриса Оксана Акиньшина сыграет эксперта по разводам в психологическом триллере "Неверные", съемки которого начались в Москве. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе проекта.
По сюжету Ольга Шилковская (Оксана Акиньшина) оказывается в тяжелой жизненной ситуации и лишается единственного сына. Когда муж забирает у нее ребенка, она принимает решение вернуться к адвокатской практике и делает успешную карьеру на бракоразводных и семейных процессах. К Ольге приходят за помощью, когда оказываются в безвыходной ситуации и нет возможности разрешить конфликт мирным путем. Героиня находит нестандартные выходы из положения, чтобы не доводить дело до суда.
Помимо Акиньшиной, в сериале также снимутся Егор Дружинин, Иван Добронравов, Нелли Уварова, Мила Ершова, Алена Хмельницкая и другие.
За производство проекта отвечают "Студия Видеопрокат" Сергея Бондарчука и Алексея Киселева, а также "НМГ Студия".
Режиссером сериала стал Алексей Кузмин-Тарасов.
Премьера сериала состоится в 2024 году.