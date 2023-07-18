Аня Покров может сняться в российской адаптации «Постучись в мою дверь»

Блогерша Аня Покров может сняться в российской адаптации турецкого сериала "Постучись в мою дверь". Об этом пишет "СтарХит" в своем Telegram-канале.

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Издание также публикует ролик с самопробами Покров. В нем девушка пытается проговаривать одну и ту же фразу, но с разным настроением.

Съемки сериала "Постучись в мою дверь" уже стартовали в Москве 17 июня. По словам создателей, в российской версии сохранят турецкую историю о флористке и бизнесмене, которые вынужденно изображают пару.

Авторы российского шоу также обещают развить сюжетные ветки, которые в сериале с Ханде Эрчел и Керемом Бюрсином вызывали вопросы у зрителей.