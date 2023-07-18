Аня Покров может сняться в российской адаптации «Постучись в мою дверь»
Блогерша Аня Покров может сняться в российской адаптации турецкого сериала "Постучись в мою дверь". Об этом пишет "СтарХит" в своем Telegram-канале.
Издание также публикует ролик с самопробами Покров. В нем девушка пытается проговаривать одну и ту же фразу, но с разным настроением.
14 июля стало известно, что актриса Екатерина Волкова сыграет мать в предстоящей адаптации. Также в проекте приняли участие Влад Соколовский, Максим Белбородов, Александра Тулинова, Екатерина Шумакова и Юлия Серина.
Съемки сериала "Постучись в мою дверь" уже стартовали в Москве 17 июня. По словам создателей, в российской версии сохранят турецкую историю о флористке и бизнесмене, которые вынужденно изображают пару.
Авторы российского шоу также обещают развить сюжетные ветки, которые в сериале с Ханде Эрчел и Керемом Бюрсином вызывали вопросы у зрителей.
Известно, что актер Никита Волков станет Серканом Болатом в российской адаптации. Предполагается, что Эду Йылдыз может сыграть 24-летняя актриса Лиана Гриба.