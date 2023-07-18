Принц Гарри и Меган Маркл опустошены из-за провала на «Эмми»

Принц Гарри и Меган Маркл опустошены тем, что их фильм не был номинирован на премию "Эмми". Об этом сообщает Mirror.

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Королевский эксперт и главный редактор журнала Majesty Ингрид Сьюард рассказала журналистам издания, что герцоги Сассекские "очень недовольны" тем, что их документальный фильм "Гарри и Меган" остался без номинации, отметив, что они "конечно, не будут этого показывать".

"Несчастные Меган Маркл и принц Гарри не покажут своего разочарования от того, что их не удостоили премии "Эмми", - заявила она.

Ингрид Сьюард добавила, что как бы они ни были раздражены тем, что не попали в число номинантов, супруги сконцентрируются на том, чтобы сделать этот результат положительным.

Документальный фильм "Гарри и Меган", режиссером которого выступила Лиз Гарбус, побил рекорд Netflix по количеству просмотров за четыре дня после выхода в эфир.

В первую неделю сериал посмотрело более 4,5 млн зрителей - это больше, чем показатели таких проектов как "Очень странные дела" и "Корона".