Принц Гарри и Меган Маркл опустошены из-за провала на «Эмми»
Принц Гарри и Меган Маркл опустошены тем, что их фильм не был номинирован на премию "Эмми". Об этом сообщает Mirror.
Королевский эксперт и главный редактор журнала Majesty Ингрид Сьюард рассказала журналистам издания, что герцоги Сассекские "очень недовольны" тем, что их документальный фильм "Гарри и Меган" остался без номинации, отметив, что они "конечно, не будут этого показывать".
"Несчастные Меган Маркл и принц Гарри не покажут своего разочарования от того, что их не удостоили премии "Эмми", - заявила она.
Ингрид Сьюард добавила, что как бы они ни были раздражены тем, что не попали в число номинантов, супруги сконцентрируются на том, чтобы сделать этот результат положительным.
Документальный фильм "Гарри и Меган", режиссером которого выступила Лиз Гарбус, побил рекорд Netflix по количеству просмотров за четыре дня после выхода в эфир.
В первую неделю сериал посмотрело более 4,5 млн зрителей - это больше, чем показатели таких проектов как "Очень странные дела" и "Корона".
Эксперты индустрии были уверены, что сериал будет номинирован на "Эмми" в категории "Выдающийся документальный или нон-фикшн сериал", однако этого не произошло.