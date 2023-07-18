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Продюсер «Ведьмака» высказался об образе Хемсворта

Съемочная команда «Ведьмака» начала работать над образом Лиама Хемсворта, в котором актер предстанет перед фанатами в четвертом сезоне сериала.

Продюсер «Ведьмака» высказался об образе Хемсворта
© Cq.ru

Исполнительный продюсер шоу Томек Брагински подтвердил, что Лиам уже прошел тест грима, а работа над костюмом почти закончена.

Одна вещь, которую я могу сказать, это то, что я уже видел Лиама в полном образе Геральта. Он выглядит потрясающе.

Фанаты сериала сделали свои предположения и попытались воссоздать возможный образ Хемсворта при помощи нейросети. Концепт получился довольно реалистичным. Судя по слухам, съемки четвертого сезона «Ведьмака» начнутся уже в сентябре.