Продюсер «Ведьмака» высказался об образе Хемсворта
Съемочная команда «Ведьмака» начала работать над образом Лиама Хемсворта, в котором актер предстанет перед фанатами в четвертом сезоне сериала.
Исполнительный продюсер шоу Томек Брагински подтвердил, что Лиам уже прошел тест грима, а работа над костюмом почти закончена.
Одна вещь, которую я могу сказать, это то, что я уже видел Лиама в полном образе Геральта. Он выглядит потрясающе.
Фанаты сериала сделали свои предположения и попытались воссоздать возможный образ Хемсворта при помощи нейросети. Концепт получился довольно реалистичным. Судя по слухам, съемки четвертого сезона «Ведьмака» начнутся уже в сентябре.