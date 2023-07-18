Съемки второго сезона сериала «Интервью с вампиром» приостановили

Съёмки второго сезона сериала «Интервью с вампиром» приостановлены из за массовой забастовки актёров в США. И это несмотря на то, что картина снимается за пределами страны и в основном с привлечением европейских актёров.

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Основная часть работы ведётся в Праге. Снимаются британцы Ассад Заман, Джейкоб Андерсон, Делейни Хейлз и австралиец Сэм Рид, а также американский актёр Эрик Богосян. Казалось бы, американские проекты, съёмки которых проходят за границей и с интернациональным составом, могли продолжить свою работу, несмотря на забастовку, как «Дом дракона» или «Индустрия». Но создатели «Интервью с вампиром» приостановили съёмочный процесс, так как некоторые звёзды являются членами американского профсоюза SAG. А вот в «Доме дракона» и «Индустрии» актёры работают с британским профсоюзом Equity — и его правила не разрешают проводить забастовки в знак солидарности с другими объединениями.