Названы лучшие сериалы 2023 года
Прошло уже больше половины 2023 года, и за это время успело выйти немало интересных многосерийных проектов - как в РФ, так и за рубежом. Обозреватели портала Lenta.ru составили из них свой топ-10.
По мнению составителей перечня, лучшим сериалом года пока можно назвать второй сезон сенсационного "Медведя" от онлайн-кинотеатра Hulu. За ним следуют "Связанные насмерть" - сериал-ремейк культового фильма Дэвида Кроненберга от Amazon Prime Video. "Бронзу" взяли "Наследники" от Max с их финальным - четвёртым - сезоном.
Почётное четвёртое место - у "Ковбоя из Копенгагена" Николаса Виндинга Рефна от Netflix. Замыкает пятёрку единственный российский проект в списке - триллер "Фишер" от more.tv и Wink.
Шестое место - у "Роя" от Amazon, далее идут: "Сантехники Белого дома" (Max), "Терапия" (Apple TV+), четвертый сезон "Барри" (Max) и "Кроличья нора" (Paramount+).