Названы лучшие сериалы 2023 года

Прошло уже больше половины 2023 года, и за это время успело выйти немало интересных многосерийных проектов - как в РФ, так и за рубежом. Обозреватели портала Lenta.ru составили из них свой топ-10.

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По мнению составителей перечня, лучшим сериалом года пока можно назвать второй сезон сенсационного "Медведя" от онлайн-кинотеатра Hulu. За ним следуют "Связанные насмерть" - сериал-ремейк культового фильма Дэвида Кроненберга от Amazon Prime Video. "Бронзу" взяли "Наследники" от Max с их финальным - четвёртым - сезоном.