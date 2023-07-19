Представлены новые кадры сериала «Континенталь»

Сервис Peacock поделился новыми кадрами из сериала «Континенталь» — приквела «Джона Уика», события которого развернутся в 1970-х годах в Нью-Йорке.

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На одной из фотографий можно увидеть знаменитого Мела Гибсона, который сыграет персонажа по имени Кормак.

«Континенталь» расскажет о трёх днях из жизни молодого Уинстона Скотта, владельца отеля для наёмных убийц. В шоу будет три эпизода длительностью по 90 минут. Главные роли в проекте исполнят Колин Вуделл, Мел Гибсон и Хьюберт Пойнт-Дю.

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