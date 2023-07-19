Amazon выпустила первый трейлер второго сезона сериала «Колесо времени». В продолжении будет восемь эпизодов, а стартует шоу уже 1 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Сюжет «Колеса времени» рассказывает о простых юношах Ранде, Перрине и Мэте, на которых начинают охотиться Тёмный и его приспешники. Второй сезон расскажет о новых приключениях героев, находящихся в разных уголках фэнтезийного мира. Сериал основан на одноимённом цикле американского писателя Роберта Джордана.