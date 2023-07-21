Вышел первый тизер 12 сезона «Американской истории ужасов»

Седая Ким Кардашьян с младенцем на руках снялась в тизере 12-го сезона сериала "Американская история ужасов".

Видеоролик появился на официальном YouTube-канале телеканала FX, который занимается выпуском проекта.

В трейлере показаны сцены с танцами группы женщин, напоминающие спиритический шабаш.

В кадре появляются модель и актриса Кара Делевинь, а также Эмма Робертс, которая уже снималась в прошлых сезонах шоу.

В новой части серии к актерскому составу сериала присоединилась Ким Кардашьян. В тизере звезда предстает в неузнаваемом виде. Кардашьян примерила парик седых волос и сделала яркий макияж. Также в видео она держит на руках младенца.

Авторы нового сезона заявили, что сюжет будет частично основан на мистическом романе Даниэль Валентайн "Нежное состояние". В нем главная героиня уверена, что некий зловещий дух мешает ей забеременеть.

Основным референсом сценаристы сезона называют культовую карину "Ребенок Розмари" Романа Полански.