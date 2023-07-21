Звезда «Района №9» сыграет в 4-м сезоне «Ведьмака»

Как сообщает издание Redanian Intelligence, звезда «Района №9» и «Хардкора» Шарлто Копли сыграет в четвёртом сезоне «Ведьмака». Отмечается, что он может сыграть Лео Бонарта, профессионального убийцу и охотника за головами, который преследует Цири и её близких.

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Источники Redanian Intelligence отмечают, что ранее актёр также сыграл в спин-оффе «Ведьмака» про банду «Крысы». Копли якобы продолжит воплощать роль Лео Бонарта, при этом в продолжении у него должно быть больше экранного времени.