Раскрыт актерский состав сериала "Чужой"
Стало известно, кто будет сниматься в грядущем сериале по киновселенной "Чужого".
Как сообщает Deadline, в каст вошли Сидни Чандлер, которую недавно зритель мог видеть в картине "Не волнуйся, дорогая", звезда скандального сериала "Конец ***го мира", Сэмюэл Бленкин из "Черного зеркала" и ряд других, менее узнаваемых артистов.
Помимо таланта и профессионализма, у каждого из них достоинство, которое в современных условиях особенно ценят продюсеры.
Всех их объединяет то, что они не являются членами крупнейшего актерского профсоюза, чья продолжающаяся забастовка парализовала работу "Фабрики грёз".
Что касается сериала, известно, что действие развернется до событий первого фильма, в 2090-х годах.