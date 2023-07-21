Раскрыт актерский состав сериала "Чужой"

Стало известно, кто будет сниматься в грядущем сериале по киновселенной "Чужого".

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Как сообщает Deadline, в каст вошли Сидни Чандлер, которую недавно зритель мог видеть в картине "Не волнуйся, дорогая", звезда скандального сериала "Конец ***го мира", Сэмюэл Бленкин из "Черного зеркала" и ряд других, менее узнаваемых артистов.

Помимо таланта и профессионализма, у каждого из них достоинство, которое в современных условиях особенно ценят продюсеры.

Всех их объединяет то, что они не являются членами крупнейшего актерского профсоюза, чья продолжающаяся забастовка парализовала работу "Фабрики грёз".