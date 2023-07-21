Сериал «Поколение «Ви» стартует 29 сентября

Действие сериала развернётся в американском колледже для подростков-супергероев, которым заведует компания Vought International. В центре спин-оффа окажутся будущие герои, которые «пытаются разобраться в себе и сражаются за лучшие контракты в лучших городах». Шоу будет посвящено будущей команде «Люди Джи», которая в оригинальном комиксе представляла собой пародию на Людей Икс.