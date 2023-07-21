Начались съемки сериала "Столыпин" от создателей "Грозного", "Годунова" и "Софии"
Начались съемки сериала "Столыпин", премьера которого состоится онлайн на медиаплатформе ВГТРК "Смотрим". Телепремьера запланирована в эфире телеканала "Россия". Проект создается при поддержке Института развития интернета.
"Столыпин" - новая работа режиссера Алексея Андрианова, автора таких проектов в жанре "историческая драма", как сериалы "Грозный", "Годунов" и "София", с большим успехом выходившие ранее в эфире телеканала "Россия".
Алексей Андрианов говорит о новой работе: "Пётр Аркадьевич Столыпин был великим человеком, и для нас большая честь и ответственность постараться раскрыть масштаб его личности для самой широкой аудитории. Уверен, что наш проект получится не менее масштабным, и мы сможем создать достойный портрет Столыпина на фоне эпохи, переломной для российской истории".
Сериал "Столыпин", согласно аннотации создателей - это "многогранное отражение важнейшего периода истории Российской Империи с 1906 по 1911 год. Основа сюжета - две равноправные линии, посвящённые людям, находящимся "по разные стороны баррикад". С одной стороны - председатель кабинета министров Российской империи Пётр Аркадьевич Столыпин, работающий без устали, лишь бы навести порядок в раздираемой политическим насилием стране, с другой - революционеры-максималисты, замышляющие его убийство".
В главных ролях - Александр Устюгов, Александр Яценко, Стася Милославская, Павел Попов, Екатерина Волкова, Юрий Насонов, Сергей Барковский, Дарья Коныжева, Борис Каморзин, Алексей Морозов, Павел Трубинер, Иван Агапов, Андрей Ургант, Владимир Юматов и другие. Автор сценария л Тимур Эзугбая ("Грозный", "Шаляпин"). Продюсеры сериала - Екатерина Жукова ("Грозный", "Годунов", "София", "Шаляпин") и МарияУшакова ("Праведник", "Тихий Дон", "Жизнь и судьба", "Годунов", "Грозный", "София", "Ненастье").
Значительную часть работы над проектом составляют натурные съемки в Санкт-Петербурге и окрестностях, которые включают в себя как эпизоды, разворачивающиеся непосредственно на улицах Северной столицы, так и сцены в подлинных интерьерах памятников архитектуры и истории, таких как Адмиралтейство, а также - Александровский, Елагин, Мариинский и Таврический дворцы.