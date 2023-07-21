Начались съемки сериала "Столыпин", премьера которого состоится онлайн на медиаплатформе ВГТРК "Смотрим". Телепремьера запланирована в эфире телеканала "Россия". Проект создается при поддержке Института развития интернета.

"Столыпин" - новая работа режиссера Алексея Андрианова, автора таких проектов в жанре "историческая драма", как сериалы "Грозный", "Годунов" и "София", с большим успехом выходившие ранее в эфире телеканала "Россия".

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Алексей Андрианов говорит о новой работе: "Пётр Аркадьевич Столыпин был великим человеком, и для нас большая честь и ответственность постараться раскрыть масштаб его личности для самой широкой аудитории. Уверен, что наш проект получится не менее масштабным, и мы сможем создать достойный портрет Столыпина на фоне эпохи, переломной для российской истории".

Сериал "Столыпин", согласно аннотации создателей - это "многогранное отражение важнейшего периода истории Российской Империи с 1906 по 1911 год. Основа сюжета - две равноправные линии, посвящённые людям, находящимся "по разные стороны баррикад". С одной стороны - председатель кабинета министров Российской империи Пётр Аркадьевич Столыпин, работающий без устали, лишь бы навести порядок в раздираемой политическим насилием стране, с другой - революционеры-максималисты, замышляющие его убийство".