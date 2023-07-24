Судя по всему, трансформация главного героя произойдёт в финале сезона, а полноценно взглянуть на Геральта из Ривии в исполнении Лиама Хемсворта зрители смогут лишь в продолжении. Один из продюсеров сериала рассказал, что уже видел актёра в гриме и отметил, что тот потрясающе смотрится в роли ведьмака.