Вышел трейлер последних серий «Ведьмака» с Генри Кавиллом

Компания Netflix опубликовала трейлер заключительных эпизодов фэнтези-сериала «Ведьмак». Видео вышло на официальном YouTube-канале стриминговой платформы.

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В ролике герою Геральту из Ривии в исполнении британского актера Генри Кавилла говорят, что он должен выбрать сторону в предстоящей битве. Представили также новых монстров, с которыми сразится ведьмак.

29 июня вышли первые пять эпизодов «Ведьмака» — каждый из них длится около часа. 27 июля будут доступны остальные пять серий проекта. В четвертом сезоне Кавилла заменит австралийский артист Лиам Хемсворт.