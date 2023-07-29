Кино с психологом: опасен ли метод героя Матвеева из сериала «Триггер»

В постоянной рубрике "Рамблера" "Кино с психологом" мы совместно со специалистом разбираем герое известных фильмов и сериалов через призму психологии. В этом материале мы обсудили яркий, но спорный провокационный метод психотерапевта из сериала "Триггер". Главную роль в этой картине сыграл Максим Матвеев.

© Кадр из сериала "Триггер"

Провокационная терапия — один из современных методов в психологии. При его использовании для лечения пациентов есть показания и противопоказания. О том, насколько он эффективен и есть ли у него минусы, нам рассказала клинический психолог Анастасия Нович.

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Суть метода

Этот вид воздействия на пациента можно назвать шоковой терапией. Смысл состоит в том, что человек вводится в состояние ретравмирования для того, чтобы «перепрошить» события и установки прошлого.

Специалист искусственно создает условия, при которых пациент вновь переживает некий кризис. В это время ему вводится эволюционный шаблон поведения. Ретравмирование применяется для того, чтобы человек запечатлел в сознании новый выход из ситуации. Этот подход дает отличные результаты, в целом он действенный и эффективный.

Всем ли подходит провокационная терапия, и когда она нужна

Все дело в типах человеческой психики: сильных людей с твердой позицией можно вывести из узкого коридора неправильных решений, которые они приняли ранее.

Насколько этот подход экологичен?

Провокационная терапия использует элементы шоу и вызывает бурные эмоции. В ней интересна именно провокация, потому что она позволяет наблюдать за героем. Применять такое драматическое воздействие следует дозированно, а дальше нужно запрограммировать тело человека, включить биохимический ответ и запустить иммунные реакции.

В качестве элемента шоу это, конечно, здорово, но как метод такая терапия несет в себе некоторые риски. Специалист может заиграться и нанести пациенту травму. После этих сеансов возможен очень длительный период восстановления.