Чего ждать от второго сезона сериала "Пищеблок"
Вампиры как аллюзия на ту или иную политическую элиту - приём, мягко говоря, не шибко оригинальный, но в последние годы исключительно популярный, и не только у нас.
В "Караморе" Данилы Козловского, например, в категории упырей постепенно оказались представители боровшихся друг с другом за власть в Европе группировок, в получивших "Серебряного Георгия" на ММКФ-2021 немецких "Кровопийцах" - только проклятые буржуи, а вот в романе Алексея Иванова "Пищеблок" - наоборот, Коммунистическая партия Советского Союза и её, так сказать, дочерние структуры.
Книга Иванова - откровенно проходная, в том числе в рамках его библиографии, при этом так и просилась на экран. Да, тонкой сатирой это назвать трудно, зато сеттинг очень уж фактурный и подкупающий: пионерский лагерь в глуши плюс нечисть загадочного (на самом деле - нет) происхождения. И сценарист Александр Талал с режиссёром Святославом Подгаевским под присмотром "Кинопоиска" принялись за работу.
Вышло у них на удивление - с учётом прежней фильмографии каждого - смотрибельно. Неслучайно "Пищеблок" тут же принялись сравнивать с "Очень странными делами" на советский лад. Только "дела" получились вывернутые наизнанку: вместо заокеанской щемящей ностальгии по ушедшим временам - очередная деконструкция красного мифа. Добавили к фабуле Иванова мрачности, упростили некоторые сюжетные линии, присобачили драматичный флэшбэк - и вуаля, беспроигрышный хит.
А беспроигрышные хиты, как известно, у нас просто так без сиквелов не оставляют. Так "Пищеблок" и обрёл второй сезон, хотя никакого продолжения у романа не было. Вместе с литературной основой Иванова проект покинули и Талал с Подгаевским. Их место заняли Сергей Калужанов ("Мажор", "Мёрзлая земля", "Метод") и Эдуард Бордуков ("Коробка", "На острие").
Как уже прекрасно видно по вышедшим к этому времени первым трём (из восьми) эпизодам второго сезона, изобретать спутник новый дуэт авторов не намерен. Они просто взяли уже готовые наработки предшественников - как аудио-визуальные, так и смысловые - и выкрутили их на максимум. Уши (ну или клыки) "Очень странных дел" и им подобных западных сериалов и фильмов теперь из "Пищеблока" торчат особенно беззастенчиво. Начиная с постеров и заставки и заканчивая откровенно эпигонским саундтреком с лёгким креном в sovietwave.
Что же до содержания, то тут ещё проще - знай себе наводняй органы советской власти всё большим количеством кровопийц да упрощай метафоры до предельной буквальности (хотя казалось бы - куда уж буквальнее).
Благо повествование теперь переместилось из изолированного пионерлагеря в густонаселённый город с массой государственных структур. А в качестве основной интриги сгодится и выслеживание очередного стратилата - супервампира - вместе с поиском мистического артефакта (чья сила, конечно, питается дореволюционными религиозными обрядами), который поможет злодея победить.
Словом, тот самый случай, когда после первых же минут продолжения зритель восклицает: "Да мы и с первого раза поняли, поняли, правда!" - и тянется к кнопке STOP на пульте. Если только этот зритель не из тех, кому по душе пережёвывание одной и той же идеи не второй даже свежести вкупе с проведением натянутых параллелей между совершенно непохожими эпохами.