Чего ждать от второго сезона сериала "Пищеблок"

Вампиры как аллюзия на ту или иную политическую элиту - приём, мягко говоря, не шибко оригинальный, но в последние годы исключительно популярный, и не только у нас.

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Книга Иванова - откровенно проходная, в том числе в рамках его библиографии, при этом так и просилась на экран. Да, тонкой сатирой это назвать трудно, зато сеттинг очень уж фактурный и подкупающий: пионерский лагерь в глуши плюс нечисть загадочного (на самом деле - нет) происхождения. И сценарист Александр Талал с режиссёром Святославом Подгаевским под присмотром "Кинопоиска" принялись за работу.

Вышло у них на удивление - с учётом прежней фильмографии каждого - смотрибельно. Неслучайно "Пищеблок" тут же принялись сравнивать с "Очень странными делами" на советский лад. Только "дела" получились вывернутые наизнанку: вместо заокеанской щемящей ностальгии по ушедшим временам - очередная деконструкция красного мифа. Добавили к фабуле Иванова мрачности, упростили некоторые сюжетные линии, присобачили драматичный флэшбэк - и вуаля, беспроигрышный хит.

Как уже прекрасно видно по вышедшим к этому времени первым трём (из восьми) эпизодам второго сезона, изобретать спутник новый дуэт авторов не намерен. Они просто взяли уже готовые наработки предшественников - как аудио-визуальные, так и смысловые - и выкрутили их на максимум. Уши (ну или клыки) "Очень странных дел" и им подобных западных сериалов и фильмов теперь из "Пищеблока" торчат особенно беззастенчиво. Начиная с постеров и заставки и заканчивая откровенно эпигонским саундтреком с лёгким креном в sovietwave.

Что же до содержания, то тут ещё проще - знай себе наводняй органы советской власти всё большим количеством кровопийц да упрощай метафоры до предельной буквальности (хотя казалось бы - куда уж буквальнее).

Благо повествование теперь переместилось из изолированного пионерлагеря в густонаселённый город с массой государственных структур. А в качестве основной интриги сгодится и выслеживание очередного стратилата - супервампира - вместе с поиском мистического артефакта (чья сила, конечно, питается дореволюционными религиозными обрядами), который поможет злодея победить.