Съемки 4 сезона «Ведьмака» перенесли на неопределенный срок

Съемки 4 сезона сериала «Ведьмак» перенесены на неопределенный срок. Предполагается, что Лиам Хемсворт появится на экранах в роли Геральта лишь в 2025 году.

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Лиам Хемсворт сыграет Геральта в 4 сезоне «Ведьмака» Изначально съемки нового сезона должны были начаться в сентябре 2023 года, но их отложили из-за забастовок гильдий актеров и сценаристов. Netflix планирует начать работу над продолжением «Ведьмака», ориентировочно, в 2024 году.

Съемки первой части 4 сезона могут быть закончены к концу 2024 года. Но это сработает, только если студия начнет работу в январе и не будет испытывать никаких затруднений.