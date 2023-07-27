Киану Ривз станет джедаем
Киану Ривз, один из самых популярных актеров современности, снимется в «Аколите» — новом сериале по вселенной «Звездных войн» от Disney. Об этом заявило издание Giant Freakin Robot со ссылкой на свои «надежные» источники.
Сообщается, что Ривзу досталась эпизодическая роль, однако кого конкретно сыграет актер — остается загадкой.
При этом известно, что его коллеге по «Матрице», Кэрри-Энн Мосс, досталась роль одного из джедаев.
Премьера сериала «Аколит» запланирована на 2024 год. На его производство заложено почти 50 млн долларов США.