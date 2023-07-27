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Киану Ривз станет джедаем

Киану Ривз, один из самых популярных актеров современности, снимется в «Аколите» — новом сериале по вселенной «Звездных войн» от Disney. Об этом заявило издание Giant Freakin Robot со ссылкой на свои «надежные» источники.

Киану Ривз станет джедаем
© Cq.ru

Сообщается, что Ривзу досталась эпизодическая роль, однако кого конкретно сыграет актер — остается загадкой.

При этом известно, что его коллеге по «Матрице», Кэрри-Энн Мосс, досталась роль одного из джедаев.

Премьера сериала «Аколит» запланирована на 2024 год. На его производство заложено почти 50 млн долларов США.