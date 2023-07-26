Новый мультик про Черепашек-ниндзя получит сиквел и сериал

Президент Nickelodeon Брайан Роббинс дал интервью изданию Variety. В ходе разговора руководитель компании заявил, что Paramount Pictures и Nickelodeon Movies работают над сиквелом ещё не вышедшего мультфильма «Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром».

Помимо этого, компании выпустят про героев мультсериал, рассчитанный на два сезона. По словам Роббинса, он послужит своеобразным «мостиком» между двумя полнометражными анимационными фильмами.

Производством двух проектов займётся Point Grey Pictures — студия Сета Рогена и Эвана Голдберга. Она же работала и над «Мутантским разгромом». Другие подробности пока не раскрываются.