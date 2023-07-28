Childish Gambino напишет сценарий для сериала по «Звездным войнам»
Рэпер и актер Дональд Гловер, который выступает под псевдонимом Childish Gambino, вместе со своим братом Стивеном напишут сценарий для сериала «Лэндо» по вселенной «Звездных войн». Об этом рассказывает Above the line.
Предположительно, Гловер сам будет сниматься в грядущем сериале, так как уже играл контрабандиста Лэндо в другом проекте — «Хан Соло: Звездные войны. Истории». По данным СМИ, братья Гловеры заменили Джастина Симиена на позиции сценариста, однако кинематографист также занимает и режиссерское кресло будущего проекта.
Симиен в беседе с The Hollywood Reporter ранее говорил, что сам не знает, какое отношение имеет к «Лэндо». По его словам, в определенный момент сериал заморозили, при этом не оставив дальнейших указаний.
«Я задействован в проекте, я думаю, но на самом деле я не знаю. Последнее, что мне сказали, это то, что им нравится идея снять сериал, но им нужно поставить точку, пока они не выяснят, кто из съемочной группы готов к работе. Я не стал выяснять дальше, но я не идиот. Такое впечатление, что я разрабатываю что-то с этими компаниями, но по неизвестным причинам это так и не происходит», — жаловался режиссер.