Childish Gambino напишет сценарий для сериала по «Звездным войнам»

«Я задействован в проекте, я думаю, но на самом деле я не знаю. Последнее, что мне сказали, это то, что им нравится идея снять сериал, но им нужно поставить точку, пока они не выяснят, кто из съемочной группы готов к работе. Я не стал выяснять дальше, но я не идиот. Такое впечатление, что я разрабатываю что-то с этими компаниями, но по неизвестным причинам это так и не происходит», — жаловался режиссер.