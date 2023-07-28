Зрители поставили самые низкие оценки концу третьего сезона "Ведьмака"

После выхода первых серий третьего сезона сериала "Ведьмак" (The Witcher) по оценкам можно было проследить динамику разочарования в шоу. На IMDb от первой серии к пятой рейтинг падает от 6,9 балла до 6 (из 10, проходя даже отметку 5,4 балла).

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У второй части сезона, показанной на Netflix несколько дней назад, дела обстоят еще хуже. Шестая серия оценена зрителями в 7,3 балла (надежда после перерыва), седьмая - на провальные 4,6 балла (стадия гнева).

Финал сезона в шоу, в котором Генри Кавилла должен сменить Лиам Хемсворт, понравился поклонникам всего на 5,6 балла (обреченное принятие).

Если второй сезон меньше понравился зрителям, чем первый (8 и 8,3 балла соотвественно) то о третьем и говорить нечего - средняя оценка сезона сейчас на уровне 5,9 балла.