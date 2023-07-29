Михаил Пореченков закончил съемки в третьем сезоне «Полярного»

Михаил Пореченков закончил съемки в третьем сезоне сериала «Полярный»
Российский актёр Михаил Пореченков закончил сниматься в третьем сезоне сериала «Полярный».
Звезда фильмов и телесериалов играет главную роль, его герой по имени Виктор становится мэром Полярного.
Кроме того, в сериале из 16 новых серий, снимутся Иван Охлобыстин, Ян Цапник, Александр Ратников и многие другие.
Режиссёр картины посоветовал его смотреть всем зрителям, отметив, что незнание сюжетных линий первых двух сезонов не повлияет на восприятие продолжения.