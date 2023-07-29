Михаил Пореченков закончил съемки в третьем сезоне «Полярного»

Российский актёр Михаил Пореченков закончил сниматься в третьем сезоне сериала «Полярный».

© runews24.ru

Звезда фильмов и телесериалов играет главную роль, его герой по имени Виктор становится мэром Полярного.

Кроме того, в сериале из 16 новых серий, снимутся Иван Охлобыстин, Ян Цапник, Александр Ратников и многие другие.