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Михаил Пореченков закончил съемки в третьем сезоне сериала «Полярный»

Российский актёр Михаил Пореченков закончил сниматься в третьем сезоне сериала «Полярный».

Михаил Пореченков закончил съемки в третьем сезоне «Полярного»
© runews24.ru

Звезда фильмов и телесериалов играет главную роль, его герой по имени Виктор становится мэром Полярного.

Кроме того, в сериале из 16 новых серий, снимутся Иван Охлобыстин, Ян Цапник, Александр Ратников и многие другие.

Режиссёр картины посоветовал его смотреть всем зрителям, отметив, что незнание сюжетных линий первых двух сезонов не повлияет на восприятие продолжения.