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Расписание выхода серий первого сезона сериала «Асока»

Disney опубликовала расписание сериала «Асока» — он расскажет историю Асоки Тано, бывшей ученицы Энакина Скайуокера. События шоу развернутся параллельно сюжету «Мандалорца», однако произведения не будут пересекаться между собой.

Расписание выхода серий первого сезона сериала «Асока»
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Так, уже 23 августа на Disney+ выйдут сразу две первые серии. После этого эпизоды будут выходить каждую среду вплоть до финала, который состоится 4 октября. Всего в первый сезон войдёт восемь серий с разной продолжительностью. Для вашего удобства мы публикуем расписание первого сезона.

Расписание выхода первого сезона сериала «Асока»:

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