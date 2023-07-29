Расписание выхода серий первого сезона сериала «Асока»

Disney опубликовала расписание сериала «Асока» — он расскажет историю Асоки Тано, бывшей ученицы Энакина Скайуокера. События шоу развернутся параллельно сюжету «Мандалорца», однако произведения не будут пересекаться между собой.

Так, уже 23 августа на Disney+ выйдут сразу две первые серии. После этого эпизоды будут выходить каждую среду вплоть до финала, который состоится 4 октября. Всего в первый сезон войдёт восемь серий с разной продолжительностью. Для вашего удобства мы публикуем расписание первого сезона.