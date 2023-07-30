Дарья Сагалова рассказала об отношении детей к ситкому

«Старшая дочь всегда удивляется, когда видит какой-нибудь мем со Светкой Букиной в сети. Прибегает ко мне и говорит: «Мам, это что, твой голос?» Я киваю. А она в шоке: «А почему с тобой такие видео делают? Ты что, какая-то известная?» — признается Сагалова.