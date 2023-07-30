Дарья Сагалова рассказала об отношении детей к ситкому

Актриса Дарья Сагалова призналась, что в ее семье не часто смотрят актерские работы с ней. Об этом звезда «Букиных» призналась в интервью с «Мослентой».
По словам Сагаловой, ее супругу, предпринимателю Константину Масленникову, попросту некогда смотреть проекты с актрисой. Однако дети иногда включают сериал «Счастливы вместе», хотя больше предпочитают смотреть мультики.
«Старшая дочь всегда удивляется, когда видит какой-нибудь мем со Светкой Букиной в сети. Прибегает ко мне и говорит: «Мам, это что, твой голос?» Я киваю. А она в шоке: «А почему с тобой такие видео делают? Ты что, какая-то известная?» — признается Сагалова.
Актриса добавила, что дети воспринимают ее как мать, которая давно снималась в кино и играла в театре. Сейчас же им тяжело осознать, насколько популярным был ситком.
5 июля стало известно, что выйдет продолжение ситкома «Счастливы вместе». Новый сериал про семью Букиных будет называться «Букины». К своим ролям вернутся — Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Производством проекта займется кинокомпания братьев Андреасян.